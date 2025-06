QUARTO/ Lotta ai morosi: incassati 305mila euro di fitti arretrati

QUARTO – Incassati 305mila euro di affitti arretrati da inquilini morosi del Rione219. Sono 28, invece, gli assegnatari destinatari di pignoramenti che hanno evitato lo sgombero coatto pagando interamente il loro debito. Bocciato dalla Commissione regionale per le opposizioni il ricorso di un altro assegnatario moroso, che ora dovrà versare intera quota del suo debito all’Ente per scongiurare lo sfratto. In corso di notifica da parte di polizia municipale e messi altre 12 ordinanze dirigenziali di decadenza e sgombero per morosità emesse dal settore patrimonio-beni confiscati.