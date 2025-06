Convegno Diocesano “itinerante” della Chiesa di Pozzuoli presieduto dal vescovo Carlo Villano

POZZUOLI – Venerdì 13 giugno, alle ore 19.15, nell’Auditorium Newton di Città della Scienza a Bagnoli (via Coroglio, 57/104), avvio del Convegno Diocesano della Chiesa di Pozzuoli, dal titolo: “L’amore di Cristo ci spinge (2Cor 5,14). Annunciare la speranza vivendo il Vangelo della carità”. Nella prima tappa del convegno “itinerante”, che sarà presieduto dal vescovo di Pozzuoli e di Ischia, Carlo Villano, la relazione sarà tenuta dal cardinale Fabio Baggio, Sottosegretario del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale. La partecipazione è libera.

GLI APPUNTAMENTI – Sabato 14 giugno, dalle ore 9 alle 13, nella parrocchia San Lorenzo Martire a Pianura (via Provinciale Montagna Spaccata, 360) saranno avviati gruppi di lavoro su tematiche specifiche (giovani, famiglia, catechesi, impegno sociale). Per motivi logistici, solo in questa data, è prevista la partecipazione di sacerdoti, diaconi, religiosi, religiose, membri dei consigli pastorali parrocchiali, rappresentanti di gruppi, movimenti e associazioni ecclesiali, che si sono iscritti entro il mese di maggio. Domenica 15 giugno, alle ore 19, nella Concattedrale San Paolo Apostolo a Monterusciello (via Verga), il vescovo Villano presiederà la celebrazione eucaristica.

IL VESCOVO – «La speranza cristiana e della carità – ha ricordato il vescovo – “può essere accolta, compresa e comunicata solo all’interno di una esperienza umana integrale. […] Questa esperienza ha un volto preciso, antico e sempre nuovo: il volto e la fisionomia dell’amore” (cfr CEI, Evangelizzazione e testimonianza della carità, 9). Nella nostra Chiesa diocesana vogliamo continuare a ravvivare questo dinamismo generativo che si fa strada, pur tra mille fatiche e contraddizioni. Il convegno è anzitutto una occasione per riflettere e confrontarsi sulla qualità dei nostri legami. Accanto alle azioni concrete di carità e di prossimità – richiamando la Lettera alle Chiese di Pozzuoli e di Ischia “Aprire la porta alla speranza”, scritta per il nuovo Anno liturgico e per l’inizio dell’Anno giubilare – è più che mai opportuno curare uno stile di relazione improntato alla gratuità».