Due risse nella notte: 9 persone denunciate dai carabinieri

NAPOLI – Questa notte i carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano sono intervenuti in via Appia per sedare una rissa tra 6 giovani. Si trovavano a Sant’Antimo nei pressi di un locale e stavano colpendosi a schiaffi e pugni. Grazie all’intervento di altri equipaggi, le persone coinvolte sono state bloccate e identificate. Quattro sono minorenni, 2 maggiorenni. Saranno tutti denunciati per rissa.

LE VIOLENZE – Sempre ieri sera una rissa è scoppiata nei pressi di un bar in via Eduardo Massari, al Vomero. I carabinieri della compagnia di Napoli Vomero, presenti in zona nell’ambito dei quotidiani servizi di controllo del territorio, sono intervenuti evitando conseguenze peggiori. Denunciati un 47enne (già sottoposto a libertà vigilata), il figlio 24enne già noto alle forze dell’ordine e un altro giovane coetaneo del posto. Il 47enne, oltre che per rissa, dovrà rispondere anche di porto non giustificato di armi. Poco prima dell’intervento dei militari, ha provato a disfarsi di un coltello. Il 47enne ed uno dei 24enni, dopo essersi giunti al pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli, hanno ricevuto rispettivamente 20 e 10 giorni di prognosi.