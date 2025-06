POZZUOLI/ «Il parco urbano non è mai stato così abbandonato. Prima c’era attenzione, oggi no»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Chiedo il vostro aiuto per dare più forza alla voce di noi cittadini del Comune di Pozzuoli, che ormai registriamo quotidianamente lo stato di degrado e abbandono del parco Archeologico urbano di via vecchia delle vigne. Frequento quotidianamente il parco da sei anni, perché accompagno il mio cane in passeggiata e mai come ora ho visto un tale livello di abbandono. Non riesco a capire perché con la precedente amministrazione c’era un giardiniere che curava la manutenzione ordinaria, potava le siepi che oggi sono veri e propri alberi e curava la rasatura di prati, Poi, periodicamente arrivavano le grosse macchine per la manutenzione straordinaria. Oggi di tutto questo non c’è più niente ogni tanto l’amministrazione comunale fa vedere che manda dei giardinieri Per l’area cani e per un minimo di potatura di rappresentanza, Ma la sostanza è un parco stracolmo di forasacchi alti mezzo metro e siepi ormai giganti che ostruiscono la vista creando anche delle situazioni di pericolo, Per non parlare della piacevolissima compagnia dei topi che ogni tanto fanno capolino. Grazie della vostra attenzione spero possiate fare personalmente un sopralluogo e denunciare questo degrado e soprattutto cercare di capire nella vostra funzione di giornalisti qual è il problema e perché ciò che prima era possibile ora sembra non esserlo più. Fiduciosa nella vostra attenzione, porgo i miei ringraziamenti e cordiali saluti» (Stefania C.)

