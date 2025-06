BACOLI/ Consiglio comunale sui parcheggi, gli operatori: “Sconcertati dal comportamento della maggioranza”

BACOLI – E’ stato un consiglio comunale dai toni molto accesi quello che si è tenuto ieri sera all’Ostrichina. Come punto principale all’ordine del giorno vi era quello presentato da 4 componenti della minoranza Enzo Salviati, Ermanno Schiano, Nello Savoia e Luigi Della Ragione sulla questione parcheggi. Centinaia di persone tra operatori dei parcheggi, balneari, diportisti, ristoratori e baristi erano presenti all’assise speranzosi di poter avere risposte sulla drammatica crisi economica e di lavoro causata della chiusura dei parcheggi.

LA MOZIONE – Il documento presentato dai 4 componenti di minoranza verteva principalmente sulle “prospettive future per il paese dopo la chiusura forzata dei parcheggi a causa del Puc approvato dall’Amministrazione”. Molto critici gli interventi di Luigi Della Ragione e Nello Savoia che hanno puntato “sull’incapacità dell’amministrazione a risolvere la problematica”. In particolar modo il consigliere di Fdi Nello Savoia ha puntato il dito contro il sindaco reo secondo lui “di essere il primo abusivo in quanto è lui a non rispettare le normative ambientali per i parcheggi pubblici con strisce blu del Mercato e del Fusaro”. Ancora più duro il collega di partito Luigi Della Ragione che ha più volte definito “bugiardo” il sindaco sulla questione Puc. Secondo il consigliere “la chiusura dei parcheggi è voluta dal sindaco e dal suo Puc e non per cause ambientali o naturalistiche che possono essere superate”. Intervento più pacato di Ermanno Schiano che ha proposto alla maggioranza di adottare una variante al Puc per risolvere la questione parcheggi. Mentre Salviati, oltre a soffermarsi sull’incapacità dell’Amministrazione di voler risolvere il problema, ha puntato il dito su alcuni consiglieri di maggioranza, rei secondo lui di fare da mesi la spola tra parcheggi e sindaco per promettere fantomatiche soluzioni agli operatori che non sono mai arrivate. A margine è intervenuto anche il consigliere Gianluca Schiano che ha ribadito che la scelta del sindaco di chiudere i parcheggi sia dettata dal fatto che vuole risolvere la problematica traffico senza pensare alle conseguenze economiche sul paese a causa di questa scelta.

RISPOSTA DEL SINDACO – Il primo cittadino, compulsato dagli interventi della minoranza, ha ribadito di non essere colpevole per la chiusura dei parcheggi e che il Puc non c’entra nulla con la problematica. “Il Puc – afferma il sindaco – non fa altro che recepire dei vincoli ambientali e naturalistici che persistono dal 2007 nei presi del lago e del promontorio di Miseno. Stasera mi aspettavo una proposta dall’opposizione che non è arrivata”. Ma in realtà la proposta era arrivata dal consigliere Ermanno Schiano, che aveva manifestato l’idea di una variante al Puc e di una conferenza di servizi con la Regione e gli altri enti per discutere dei vincoli naturalistici ed ambientali.

LA DELUSIONE DEGLI OPERATORI – Tanta delusione tra gli operatori di Miseno e Miliscola che si aspettavano qualcosa di concreto dal consiglio comunale. “Siamo molto delusi, soprattutto dal comportamento della maggioranza totalmente inerte e assoldata al sindaco” – hanno affermato alcuni operatori durante l’assise. “Siamo sconcertati dal comportamento dei consiglieri di maggioranza, indegni del ruolo che ricoprono. E’ surreale vedere quel silenzio della maggioranza dinanzi alle nostre difficoltà” – hanno chiosato altri operatori di Miseno e Miliscola