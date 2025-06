POZZUOLI/ Torna l’Aperimunnezza a Licola Mare: giovani in azione per rigenerare le periferie

POZZUOLI – Oltre all’immondizia da raccogliere ci saranno giochi, musica, premi e l’immancabile aperitivo finale. L’evento è organizzato da Rigenera. Hanno aderito all’iniziativa: La Bottega dei Semplici Pensieri, La Scheggia, Madre, Tuenda flegrea, Terra Libera, Pro Loco, Legambiente Giugliano Arianova, Legambiente flegrea, N’ Sea Yet, Sii turista della tua città, Wau Napoli ed il drum circle di Gianmarco Barretta. “Leggendo il nome di questo evento – scrivono gli organizzatori – potrebbe sembrare lo scarto di un aperitivo. Invece è esattamente l’opposto. L’Aperimunnezza trasforma il rifiuto in un’occasione per fare un aperitivo, rigenerare un’area degradata, rafforzando così il legame tra le persone che vivono in quella zona”.

L’IDEA – L’Aperimunnezza nasce circa due anni fa, grazie alla trovata di alcuni ragazzi che, stanchi di accettare passivamente la cattiva gestione di alcune aree della periferia di Napoli nord, decidono di agire. L’evento ha raggiunto risultati ragguardevoli. Cinque gli eventi a cui hanno partecipato oltre 250 volontari, di cui il 70% under 30. In totale sono stati raccolti 1781 kg di immondizia. L’idea è semplice: organizzare delle giornate dedicate alla raccolta di rifiuti in aree degradate e trascurate, per poi festeggiare insieme l’evento con un aperitivo. Grazie al supporto di alcune realtà locali l’iniziativa funziona da subito tanto che, evento dopo evento, i volontari aumentano e la comunità si allarga. Le prime giornate dedicate alla raccolta dei rifiuti si sono svolte sulle rive del Lago Patria. Inoltre, proprio grazie alla partecipazione di alcune associazioni locali, l’Aperimunnezza diviene una realtà consolidata all’interno dell’associazionismo locale, allargando e rafforzando la rete di associazioni operanti nella periferia di Napoli nord. Ad organizzare l’iniziativa è l’associazione Rigenera: un’idea di comunità, coesa, solidale e capace di curare il proprio territorio e le persone che ne fanno parte. Il progetto Rigenera si avvale della collaborazione di molteplici associazioni, che, insieme, si rendono protagoniste di differenti attività, con l’obiettivo di rendere migliore il territorio in cui vivono.