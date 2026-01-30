La Questura celebra i quattro poliziotti che hanno salvato un anziano a Pozzuoli

POZZUOLI – «Mario, Federico, Elena e Francesco sono poliziotti in servizio presso il Commissariato di Pozzuoli. Erano di passaggio in piazza Italo Balbo quando hanno notato un anziano steso a terra oramai privo di sensi. Notando il volto cianotico e l’assenza di respirazione i poliziotti non hanno esitato a praticare subito manovre salvavita aiutando così un uomo di 77 anni, a riprendere conoscenza. Poco dopo sono arrivati gli operatori del 118 che hanno preso in cura l’anziano uomo. Adesso il 77enne sta bene ed ha voluto ringraziare i suoi angeli in divisa.» È quanto scrive la Questura di Napoli sulla pagina Facebook ufficiale in merito all’episodio che ha visto quattro poliziotti del commissariato di Pozzuoli salvare la vita a un 77enne di Monterusciello.