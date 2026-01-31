A Quarto in arrivo 5 nuove Case dell’Acqua

QUARTO – Cinque nuove case dell’acqua in arrivo a Quarto. La prima è stata installata ieri nel parcheggio della Villa Comunale. Al costo di cinque centesimi al litro i cittadini potranno usufruire di un sevizio che punta ad abbattere il consumo di plastica. “L’enorme lavoro del nostro Filippo Celano Assessore All’ambiente, in sinergia con il settore ambiente, ha portato a questo importante traguardo. – fanno saperei consiglieri Secone e Rollin di Europa Verde -Saranno attive appena terminato il collaudo. Questo è uno dei contributi tangibili che come Partito Europa Verde – Verdi stiamo dando alla città. L’ amministrazione tutta sta dimostrando di non volere più essere terra dei fuochi, ma di voler rendere la nostra città passo dopo passo sempre più ecologica.”