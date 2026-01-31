Droga e cellulari in carcere, richieste di arresto per 35 persone: tre sono di Pozzuoli

POZZUOLI – Ci sono anche tre puteolani tra le 35 persone per le quali la Procura di Santa Maria Capua Vetere ha chiesto l’arresto. Si tratta di S. C., 35 anni; Luigi Roberto Sannino, 41 anni; e Natasha Sannino, 43 anni. Sono accusati, a vario titolo insieme agli altri 32 indagati, di aver introdotto droga, in particolare hashish e cocaina, che poi sarebbe stata spacciata all’interno dei reparti del carcere. Inoltre, avrebbero introdotto anche dei telefoni cellulari poi rivenduti fino a 1200 euro ai detenuti.

I FATTI – I traffici illegali sarebbero avvenuti con la complicità dei parenti dei detenuti. I fatti risalgono al 2022-2023 per i quali la Procura ha chiesto 35 misure cautelari in carcere respinte dal Gip in quanto ritenuti datati. Motivo per cui i pm hanno presentato ricorso al Riesame, chiedendo gli arresti.