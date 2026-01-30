Degrado a Monte di Procida, consigliere accusa «Frutto di inerzia. I cittadini meritano rispetto»

MONTE DI PROCIDA – Con una serie di foto scattate in città, il consigliere comunale di opposizione Sergio Turazzo ha documentato lo stato di abbandono in cui versa Monte di Procida. Nelle immagini postate su Facebook si vedono una serie di criticità, in particolare l’assenza di manutenzione, il dissesto stradale e un ordinario ai limiti della precarietà «La città merita rispetto, attenzione e azioni concrete. Non annunci, non rinvii. – afferma Turazzo – I cittadini di Monte di Procida assolvono regolarmente ai propri doveri fiscali e hanno il sacrosanto diritto di usufruire di strade sicure, decorose e adeguatamente manutenute, l’attuale stato di dissesto della rete stradale rappresenta una grave carenza amministrativa e un rischio concreto per la sicurezza pubblica. Di fronte a una situazione così evidente, il perdurante silenzio e la totale assenza di interventi da parte dell’amministrazione non sono più tollerabili. Amministrare un Comune significa assumersi responsabilità precise, programmare, intervenire e dare risposte ai cittadini. L’inerzia non è più giustificabile e non può continuare a ricadere sulla collettività.»