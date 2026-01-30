A Quarto iniziative per il benessere dei bambini

QUARTO – Firmato il protocollo d’intesa tra il Comune di Quarto e l’ASL Napoli 2 Nord. Si tratta di una iniziativa finalizzata a promuovere il benessere dei bambini nei primi 1000 giorni di vita, rafforzando la collaborazione tra servizi sanitari, scuola, enti locali e comunità educante. Il protocollo prevede: la formazione per educatori e operatori su genitorialità e lettura condivisa; il coinvolgimento attivo delle famiglie negli asili nido comunali; azioni coordinate per l’identificazione precoce di situazioni di rischio. Istituita anche una “cabina di regia” con funzioni di coordinamento, programmazione e monitoraggio delle attività. Alla firma era presente Luigi Castellone, direttore Dipartimento di Prevenzione ASL Napoli 2 Nord; Giuseppina Gallicchio, referente aziendale Programma “Primi 1000 giorni di vita”; Raffaella De Vivo, assessore alle Politiche Sociali e Anna Riccio, presidente della Commissione Politiche Sociali. “Un ringraziamento va agli uffici delle Politiche Sociali per il lavoro svolto e per l’impegno quotidiano a sostegno delle famiglie e dell’infanzia. Investire nei primi 1000 giorni significa costruire una comunità più sana, inclusiva e consapevole.” fa sapere il sindaco di Quarto, Antonio Sabino.