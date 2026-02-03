Fulmini, grandine e raffiche di vento: in arrivo nuova ondata di maltempo

POZZUOLI – La Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato una allerta meteo di livello Giallo per temporali. Valida dalle 12 di domani, mercoledì 4 febbraio, alle 12 di giovedì 5 febbraio. L’avviso riguarda la possibilità di precipitazioni improvvise e intense, anche se di breve durata. Su tutto il territorio, ad esclusione delle zone 4 (Alta Irpinia e Sannio) e 7 (Tanagro). Saranno possibili anche fulmini, grandine e raffiche di vento. Il quadro meteo è caratterizzato da incertezza previsionale ma i fenomeni temporaleschi potrebbero avere particolare forza e rapidità di evoluzione a scala locale. Tra le principali conseguenze dell’impatto al suolo delle precipitazioni si segnalano possibili allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, caduta massi e frane dovute alla fragilità dei suoli. A causa dei fulmini, della grandine e delle raffiche di vento potrebbero verificarsi danni alle coperture e alle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso.