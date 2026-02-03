POZZUOLI/ Da Figliolia & C. allarme sul bilancio «Rischia di arrivare in aula all’ultimo minuto»

POZZUOLI – Va all’attacco l’opposizione a Pozzuoli. I consiglieri Lydia De Simone, Marzia Del Vaglio, Vincenzo Figliolia e Guido Iasiello denunciano una lunga serie di ritardi che stanno paralizzando la macchina burocratica amministrativa. L’attenzione, in particolare, è concentrata sul perdurante blocco delle commissioni consiliari che, di conseguenze, andrebbe a incidere anche sul bilancio di previsione che rischia di arrivare in consiglio comunale senza una preventiva discussione. «Dopo trenta giorni di estenuanti trattative per assegnare le deleghe e chiudere il rimpasto, la “finta nuova” Giunta è finalmente operativa sulla carta, ma nei fatti il Comune è paralizzato. Nonostante sia ormai in carica da due settimane, nulla si muove. – fanno sapere i quattro – Il tempo perso per trovare l’accordo politico non viene recuperato, anzi: il ritardo si sta accumulando pericolosamente. Aver trovato l’intesa sulle poltrone e sui Presidenti non è servito, finora, a rimettere in moto gli uffici e la politica cittadina. Il dato politico più grave è il blocco di commissioni consiliari, come quella del bilancio, fondamentali per la città e la programmazione. Il dibattito cittadino è sospeso: non si studiano le delibere, non si approfondiscono i problemi, non si esercita il controllo. Siamo ormai a ridosso delle scadenze per l’approvazione del Bilancio di Previsione. Senza il passaggio nelle commissioni, il bilancio rischia di arrivare in aula all’ultimo minuto, impedendo ai consiglieri di approfondirlo, presentare eventuali emendamenti e migliorarlo nell’interesse dei cittadini. Chiediamo con la massima urgenza che vengano convocate entro 48 ore tutte le commissioni consiliari permanenti. La ricreazione è finita!»