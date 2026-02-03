Assalto in banca a Pozzuoli: svaligiata la cassaforte, bottino di 300mila euro

POZZUOLI – Ammonta a 300mila euro il bottino portato via dalla banda di ladri che questa mattina ha assaltato la filiale di UniCredit in Piazza Capomazza a Pozzuoli. Il colpo è stato messo a segno utilizzando un camion sul quale era montato un braccio meccanico, utilizzato per sventrare l’ingresso della banca e caricare poi sul mezzo la cassaforte contenente denaro contante. Dinamica ricostruita dai carabinieri del NORM della Compagnia di Pozzuoli che si sono avvalsi dei rilievi effettuati dalla Scientifica e delle telecamere dei sistemi di videosorveglianza installate nella zona. I ladri, incappucciati, hanno agito intorno alle quattro di questa notte. Ingenti i danni provocati all’istituto bancario.