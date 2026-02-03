Cumuli di rifiuti a Pozzuoli: SOS al Comune e alla De Vizia

POZZUOLI – Cumuli di rifiuti in diverse zone di Pozzuoli. Nuove segnalazioni arrivano da via Cupa dei Tredici dove i residenti segnalano una vera e propria discarica a cielo aperto. L’SOS è stato lanciato anche al comune di Pozzuoli e alla De Vizia, l’azienda che in proroga sta gestendo il servizio di raccolta dei rifiuti. “Con la presente chiedo di sensibilizzare sulla raccolta rifiuti in Via Cupa dei Tredici, in quanto capita spesso che lasciate la spazzatura per strada non raccogliendo da diversi giorni.” è il messaggio che i cittadini della zona residenziale hanno inviato direttamente all’azienda.