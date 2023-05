Festa Scudetto del Napoli a Pozzuoli e in tutta l’area flegrea: le foto dei nostri lettori

POZZUOLI – Adulti, anziani, bambini per le strade, nelle piazze, nei rioni di Pozzuoli e dell’area flegrea. Ma anche a Napoli, allo Stadio Maradona, a Udine, a Milano, Genova e da ogni angolo d’Italia per festeggiare il terzo scudetto degli azzurri. Emozioni, lacrime e la gioia sui volti di mezzo milione di napoletani nella notte più bella che vi proponiamo in quella lunga e meravigliosa gallery realizzata con le vostre foto.