Tragedia sfiorata a Pozzuoli: crolla lampione sul lungomare di via Napoli, ferito un ambulante – LE FOTO

POZZUOLI – Tragedia sfiorata nel pomeriggio a via Napoli dove un lampione dell’illuminazione pubblica è crollato sul lungomare “Sandro Pertini” colpendo e ferendo un ambulante (come si vede nelle foto di Enzo Buono). Sfiorate anche due donne e alcuni bambini che stavano passeggiando in prossimità della zona interessata dalla caduta. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Municipale di Pozzuoli che hanno interdetto il tratto di lungomare. Al vaglio dei tecnici ci sono le cause che hanno portato al pericolo cedimento. Il giovane, ferito alla testa in maniera lieve, è stato soccorso da alcuni passanti.