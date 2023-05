QUARTO/ Imprenditore “produceva” marijuana: arrestato dai carabinieri

QUARTO – Arrestato il titolare di un “cannabis light”. Si tratta di un 30enne, finito in manette dopo una perquisizione notturna effettuata dai carabinieri della Tenenza di Quarto nella casa del commerciante dove sono stati trovati e sequestrati 1,5 chili di “autentica” marijuana già suddivisa in molteplici dosi. Durante la perquisizione è stata trovata anche una piccola serra: 10 le piante di marijuana in fioritura al suo interno. Rinvenuti e sequestrati 26mila euro in contanti e diverso materiale per il confezionamento dello stupefacente. L’uomo è stato arrestato e dovrà rispondere di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti. Inoltre sarà anche segnalato per i provvedimenti del caso alle autorità competenti dato l’esercizio commerciale di cui è proprietario.