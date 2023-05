POZZUOLI/ Cliente rapina 20mila euro al centro scommesse Goldbet: arrestato dai carabinieri – LE FOTO

POZZUOLI – Riconosciuto attraverso le immagini delle telecamere di videosorveglianza che hanno ripreso la “staffetta” con due scooter, l’irruzione nel centro scommesse di cui era assiduo frequentatore, la rapina, la fuga con un bottino di 20.490 euro e i tentativi di travisamento. Indizi schiaccianti che hanno fatto chiudere il cerchio attorno a Yuri Carlos Biglietto, 18enne di Napoli arrestato all’alba di oggi dai carabinieri della stazione di Pozzuoli che hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli su proposta della Procura della Repubblica. Il giovane è accusato di essere l’autore della rapina ai danni del centro scommesse Goldbet di via Pisciarelli, consumata il 3 gennaio scorso.

LA FALSA FUGA ALL’ESTERO – Secondo quanto ricostruito dai militari, Biglietto la sera del 3 gennaio si sarebbe introdotto all’interno del centro con il volto completamente travisato da passamontagna e cappuccio ed armato di coltello avrebbe minacciato due dipendenti facendosi consegnare l’intero incasso giornaliero. Poi la fuga verso uno dei due scooter utilizzati per raggiungere l’attività commerciale, uno dei quali è risultato rubato. Dopo essersi cambiato in una traversa di via Pisciarelli, il 18enne ha poi fatto perdere le tracce rendendosi irreperibile anche quando i militari hanno bussato alla sua porta di casa in via Terracina. “Si trova all’estero” aveva risposto la madre. Escamotage durato poco. La certosina analisi dei sistemi di video-sorveglianza del centro scommesse e delle telecamere disseminate lungo la strada hanno portato a disegnare l’identikit del rapinatore a cui i carabinieri sono riusciti a dare un nome e un cognome facendo scattare l’arresto.