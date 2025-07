POZZUOLI/ Calone junior e gli auguri al camorrista in carcere «Ci vediamo presto!»

POZZUOLI – «Roberto, buon compleanno per domani, ti voglio bene e per qualunque cosa sempre a disposizione. Ci vediamo presto sono sicuro» e un bacio prima della chiosa finale«Ciao Robè, auguri!». Recita così il messaggio video del cantante neomelodico Lino Calone, figlio del più celebre Franco Calone. Il video è stato postato dal profilo Tik Tok del ras dei clan Longobardi-Beneduce di Pozzuoli, Roberto Del Sole, attualmente in carcere per estorsione a un cantiere nautico di Licola. Dalle parole pronunciate Calone jr. sembra conoscere il festeggiato a cui fa riferimento con un inequivocabile “ci vediamo presto”.

IL RAS – Del Sole ha alle spalle numerosi precedenti penali. Fratello del pentito di camorra Napoleone Del Sole, dopo l’ultima scarcerazione fu gambizzato nei 600 alloggi di Monterusciello nell’ambito di uno scontro tra gruppi criminali per il controllo delle piazze di spaccio. Tre anni fa poi è arrivato l’arresto per estorsione: insieme al fratello e a Luigi Sannino tentò un’estersione presentandosi a nome dei boss Gaetano Beneduce e Gennaro Longobardi.