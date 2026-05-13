In scena a Pozzuoli una giornata dedicata all’ascolto e all’informazione sui disturbi alimentari

POZZUOLI – Venerdì 15 Maggio a Pozzuoli andrà in scena una giornata dedicata all’ascolto e all’informazione sui disturbi alimentari. L’evento è stato organizzato dal nutrizionista Giuseppe Cutolo presso lo studio di Arco Felice. Durante la giornata sarà possibile partecipare a incontri individuali conoscitivi con la psicologa Enya Amato, dedicati a chi vive difficoltà nel rapporto con il cibo, il corpo e le emozioni. Per informazioni e prenotazioni: 3898291301.