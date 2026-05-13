QUARTO/ «Rischio dissesto finanziario-bis con l’amministrazione Sabino» la denuncia di tre consiglieri comunali

QUARTO – Il gruppo consiliare Avanti Quarto con una nota ha denunciato “lo status preoccupante” in cui versano le casse comunali, “già segnate da un dissesto finanziario intrapreso dalla prima amministrazione targata Sabino”. “Proprio negli ultimi anni, – si legge – il Comune di Quarto si cimentava nel recupero, anche retroattivamente, di tutte le indennità non pagate da soggetti occupanti, senza alcun titolo, i box-garage appartenenti al patrimonio comunale. La strategia politico-amministrativa per tale recupero risulterebbe un totale insuccesso della macchina comunale. Infatti, le sentenze di primo grado confermate dai primi appelli avrebbero individuato degli errori amministrativi che rendevano infondate le azioni avanzate dallo stesso Comune. A farne le spese sarà il bilancio, già fortemente colpito. Se tutti gli altri appelli confermeranno l’esito del primo grado, bisognerà togliere dal bilancio tutte le entrate associate ai box-garage e per di più bisognerà aggiungere tutte le spese di accesso alla giustizia e le spese legali.”

LA RICHIESTA – “Insomma da possibili entrate, ci troviamo a delle perdite quasi certe” – denunciano i consiglieri di Avanti Quarto Vincenzo Sabatino, Massimo Carandente Giarrusso, Maria Rosaria Bacchetta che chiedono “spiegazioni all’amministrazione e soprattutto su chi ricadono le responsabilità di una strategia errata. Se alla mancata adesione alla rottamazione quinquies, alle strisce blu, all’Andreani Tributi, dovessimo aggiungere un dissesto finanziario bis, sarebbe una sciagura per il Comune di Quarto oltre che un totale fallimento politico. Teniamo a precisare, che questo tema è stato già sollevato dal gruppo Avanti Quarto, negli ultimi anni in Consiglio Comunale. Ogni tanto a dire “tre stronzate” ci prendiamo.”