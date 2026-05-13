POZZUOLI/ Paura ad Arco Felice: accusa malore alla guida e si schianta contro auto in sosta – LA FOTO

POZZUOLI – Attimi di paura questa mattina ad Arco Felice dove un uomo alla guida di una Mercedes si è schiantato contro un’auto in sosta. Alla base dell’incidente ci sarebbe un malore, accusato dal conducente. Testimoni, infatti, hanno visto il veicolo sbandare più volte prima dello schianto. All’interno dell’abitacolo l’uomo è stato trovato privo di sensi. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 con un’ambulanza e un’automedica: dopo le prime cure è scattato il trasferimento in “codice rosso” presso il pronto soccorso dell’ospedale “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli.

IL RACCONTO – L’incidente è avvenuto nei pressi della caffetteria Up and Down, davanti a decine di automobilisti e passanti che hanno prestato i primi soccorsi «Ero al bar quando abbiamo sentito una botta – ha raccontato un testimone – in un primo momento avevamo pensato che ci fosse in corso un litigio e che quel tamponamento fosse stato fatto di proposito. Poi ci siamo avvicinati e abbiamo visto quell’uomo privo di sensi nell’auto ancora in moto. Abbiamp subito staccato le chiavi dell’accensione e chiamato i soccorsi. Meno male che in quel momento non si trovava a passare nessuno altrimenti sarebbe stata una tragedia».