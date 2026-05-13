Massimiliano Gallo premiato per “La salita” al Bagnoli Film Festival – IL VIDEO

NAPOLI – Si è conclusa, con un grande successo di pubblico e il sold out della serata finale di domenica scorsa, la 4ª edizione del Bagnoli Film Festival, l’evento diretto da Giuseppe Borrone e organizzato da Maurizio Capezza, che ha trasformato il CineTeatro La Perla di Napoli in un vivace presidio di cultura e confronto sociale. Il momento più atteso della kermesse è stato il tributo a Massimiliano Gallo, che ha ricevuto il premio come miglior esordio alla regia per il film “La Salita”. L’attore, intervistato da Borrone e dal critico Maurizio Di Rienzo, insieme a una rappresentanza di giovani attori del cast, ha condiviso con una sala gremita la sua visione stilistica e il suo passaggio dietro la macchina da presa. Gallo ha espresso così la sua gratitudine: «Un grazie sentito per questo riconoscimento. Dopo il Bif&st ricevo un altro riconoscimento come migliore opera prima per “La Salita” al Bagnoli Film Festival. Onorato e grato per la decisione del direttivo e del Cinema La Perla, presidio di cultura da una vita».

LA MOTIVAZIONE – La scelta della giuria è stata motivata dal direttore artistico Giuseppe Borrone: «Abbiamo scelto di premiare Massimiliano Gallo per il coraggio di iniziare una nuova sfida dietro la macchina da presa dopo una lunghissima carriera di attore. Abbiamo apprezzato le tematiche sociali affrontate; inoltre come valore aggiunto c’è che il film è stato girato a Nisida, a pochi metri dal nostro festival. A lui va un grande incoraggiamento per il prosieguo della carriera anche come regista». Oltre al successo di Gallo, il festival ha premiato il talento dei cortometraggi: la giuria tecnica, composta da Michela Mancusi, Emanuele Palamara e Nando Paone, ha eletto miglior corto “Orme” di Agostino Devastato. A “Camera con vista” di Mario Porfito sono andati invece una menzione speciale e il Premio Giuria Giovani, assegnato dagli studenti delle principali accademie e scuole di cinema napoletane. Il festival, sostenuto dalla Regione Campania e dalla Film Commission, si conferma una vetrina essenziale per il cinema d’autore e il racconto del territorio, chiudendo un’edizione ricca di incontri di alto profilo.