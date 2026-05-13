A Pozzuoli “Intrecci”: autismo, creatività e incontro nel cuore del Rione Gescal

POZZUOLI – Lunedì 18 maggio, dalle ore 16:00 alle 19:00, presso la sede della Commissione Pari Opportunità del Comune di Pozzuoli, in Via Kruscev 1 – Rione Gescal, si terrà “INTRECCI”, modulo del progetto OFFICINA promosso da Semplicemente Noi – Autismo Insieme Cooperativa Sociale ETS. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di creare uno spazio aperto di incontro tra giovani e adulti con autismo, famiglie, cittadini e realtà del territorio, attraverso attività creative condivise, piccoli laboratori manuali e momenti di relazione. INTRECCI si inserisce nel percorso che Semplicemente Noi – Autismo Insieme porta avanti sul territorio dal 2019 attraverso attività educative, inclusive e relazionali rivolte a giovani e adulti con autismo e alle loro famiglie. Il laboratorio vuole essere un’occasione concreta per stare insieme in modo semplice e autentico, valorizzando capacità, partecipazione attiva e possibilità di incontro tra persone e realtà differenti della comunità. Durante il pomeriggio sarà condiviso anche un momento creativo con la partecipazione de Le Donne del Lunedì – Arte Creativa… e non solo. L’incontro sarà ospitato presso la sede della Commissione Pari Opportunità del Comune di Pozzuoli, grazie alla disponibilità della Presidente Carla Caiazzo e della Commissione stessa. L’evento è aperto a giovani e adulti con autismo, famiglie, caregiver, cittadini interessati e persone che desiderano avvicinarsi a un’esperienza di incontro, creatività e partecipazione condivisa. Per informazioni: 392 654 8806 – 3489390438 Semplicemente Noi – Autismo Insieme Cooperativa Sociale ETS.