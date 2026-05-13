MONTE DI PROCIDA/ Nuova diffida del Prefetto per il bilancio non approvato in tempo

MONTE DI PROCIDA – Il Prefetto di Napoli ha notificato al consiglio comunale di Monte di Procida una diffida formale per la mancata approvazione del rendiconto consuntivo, atto fondamentale per la regolarità della gestione finanziaria dell’ente. Si tratta di una situazione che si ripete, essendosi già verificata anche lo scorso anno. A partire dalla notifica, il consiglio comunale dispone di 20 giorni per procedere all’approvazione del documento contabile. In caso di ulteriore inadempienza, si procederà con la nomina di un commissario ad acta, che si sostituirà all’organo consiliare per l’adozione dell’atto. Il ritardo nell’approvazione del rendiconto, di fatto, rappresenta un elemento di criticità significativa sul piano amministrativo, incidendo sulla trasparenza e sulla corretta programmazione finanziaria dell’ente.

CRITICITA’ – Il provvedimento prefettizio si inserisce in un contesto già caratterizzato da ulteriori rilievi. In particolare, il segretario comunale ha segnalato anomalie negli affidamenti disposti dall’ufficio tecnico, definiti in più occasioni come “opachi”. Parallelamente, restano al centro del dibattito le osservazioni dell’ex consigliera regionale Rescigno, che ha evidenziato presunte irregolarità nelle procedure concorsuali e nelle assunzioni effettuate durante la precedente gestione commissariale.

ATTESA PER IL BILANCIO – Nel complesso, un quadro amministrativo ricco di incognite per la comunità montese che aspettava l’approvazione di questo rendiconto per sbloccare fondi dall’avanzo che dovrebbero servire a porre fine a varie emergenze che hanno colpito il paese negli ultimi mesi come la chiusura di Via Petrara, ancora bloccata dalla frana di mesi fa, e della scuola di Parco Sereno, ancora inagibile con i bambini costretti a essere dislocati in altre strutture.