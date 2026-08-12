Stop imbarchi al porto di Pozzuoli, i sindaci di Ischia scrivono al Prefetto «Tutti i traghetti a Napoli»

POZZUOLI – Con una lettera indirizzata al Prefetto di Napoli, i sette sindaci dei comuni delle isole di Ischia e Procida hanno chiesto di poter imbarcare veicoli e automezzi esclusivamente dallo scalo di Napoli-Porta di Massa per l’emergenza post sisma in corso al Porto di Pozzuoli. “Rilevato che la concomitanza di arrivi e partenze dei mezzi di linea adibiti al trasporto di veicoli e merci da e per il Porto di Pozzuoli, a causa delle limitazioni dovute all’evento sismico, determina situazioni di particolare criticità per i residenti ed i turisti diretti alle isole di Ischia e di Procida” – scrivono i sindaci di Barano, Casamicciola, Forio, Lacco Ameno, Ischia, Serrara Fontana e Procida – e preso atto della riunione di questa mattina durante la quale il sindaco di Pozzuoli ha “rappresentato la situazione di particolare criticità legata alla gestione dell’emergenza post sisma, con particolare riferimento alla sicurezza degli edifici prospicienti i tratti di strada da percorrere per raggiungere l’area portuale” e che la situazione della mobilità e del traffico autoveicolare per le isole “ha raggiunto elevati livelli di criticità per i veicoli e gli autoveicoli in partenza ed in arrivo presso il Porto di Pozzuoli”. Pertanto, per garantire “l’ordinata conclusione della stagione turistica, occorre individuare soluzioni straordinarie che consentano, in condizioni di sicurezza, l’arrivo e la partenza di veicoli e automezzi diretti alle isole” i sette sindaci hanno chiedono, “previe intese con le compagnie di navigazione, senza pregiudizio del numero di corse programmate, sentite le autorità marittime – che, fino al superamento delle emergenze determinate dal sisma dell’area flegrea, con particolare riferimento alle condizioni di sicurezza da garantire per il raggiungimento dell’area portuale, gli imbarchi da e per le isole di auto e automezzi avvengano esclusivamente dallo scalo di Napoli Porta di Massa, per garantire la sicurezza dei residenti e dei turisti diretti alle isole dell’arcipelago.”