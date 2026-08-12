Wood Point al centenario del Napoli: da Pozzuoli legna d’autore per le pizze – LE FOTO

POZZUOLI – Dopo il “Coca Cola Pizza Village” di Pozzuoli la legna d’autore targata “Wood Point” è arrivata anche alla festa per il centenario del Calcio Napoli. L’azienda puteolana gestita da Lino Conte insieme ai suoi figli, infatti, è stata scelta per la fornitura dei forni che hanno accompagnato i festeggiamenti lo scorso 1 agosto, nell’ambito di un nuovo “Piazza Village”. Evento che porta Wood Point tra le eccellenze flegree nell’ambito delle forniture e dei servizi correlati agli eventi non solo locali. Nata nel 1992 Wood Point si è specializzata nella fornitura di legna dedicata alle pizzerie mantenendo gli standard di lavorazione tradizionali che prevedono un taglio ad ascia e la stagionatura in maniera naturale. L’azienda, che ha sede legale e operativa a Licola di Pozzuoli, opera in tutta Italia ed è dotata della certificazione Enama per la legna biomass classe a1 in linea con le normative europee con codice Pit 108.

LE FOTO