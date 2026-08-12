BACOLI/ Gianmaria Iannuzzi bronzo al mondiale di Openskiff di Calasetta

BACOLI – Il Campionato del Mondo OpenSkiff 2026 si è concluso oggi nelle acque di Calasetta eh ha regalato una medaglia di bronzo per il flegreo Gianmaria Iannuzzi del Circolo Nautico Posillipo. Il piccolo campione, figlio del compianto imprenditore Luca Iannuzzi, è apparso particolarmente a suo agio con il vento leggero. Dopo il secondo posto ottenuto nell’ultima prova di mercoledì, con la brezza già in calo, oggi ha firmato un secondo, un primo e un altro secondo, risalendo fino alla terza posizione assoluta. Il distacco da Tosoky è di 18 punti. Iannuzzi precede di nove lunghezze l’ungherese Miklos Karolyi Tertak, fratello del leader, mentre l’australiano Owen Harris è quinto, ad appena quattro punti dal quarto posto.