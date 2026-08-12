Solidarietà senza fine a Pozzuoli: i volontari del club Bruno Marotta consegnano aiuti agli sfollati

POZZUOLI – Va avanti la gara di solidarietà per assistere la popolazione colpita dal sisma a Pozzuoli. Tra i tanti volontari e associazioni in campo c’è il “Club Napoli Lucrino Bruno Marotta” che ha organizzato una raccolta fondi, alla quale hanno partecipato associati, amici e persone che hanno voluto dare il proprio contributo. Grazie alla generosità dei tanti il club è riuscito ad acquistare e a consegnare numerosi beni di prima necessità alle persone attualmente ospitate nei punti di accoglienza, in particolare presso il Palazzetto dello Sport di Monterusciello e presso l’area di Via Napoli, dove sono presenti numerose famiglie sfollate. “Abbiamo cercato di dare il nostro piccolo contributo non soltanto attraverso una donazione economica, ma soprattutto con un gesto concreto di vicinanza verso chi, in questo momento, sta vivendo una situazione difficile e si trova lontano dalla propria casa. – spiega Gianmarco Zecca, associato al Club Napoli Lucrino Bruno Marotta – Per noi è stato particolarmente importante farlo anche nel nome e nel ricordo di Bruno Marotta, a cui è intitolato il nostro Club, portando avanti quei valori di solidarietà, comunità e vicinanza alle persone che riteniamo fondamentali.”