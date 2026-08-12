Panetti di hashish marchiati “Naruto”: blitz a Varcaturo, coppia arrestata

VARCATURO – Dopo neanche 24 ore dal primo rinvenimento avvenuto nella zona bene di Napoli, i carabinieri trovano un altro panetto manga pronto per essere preparato e venduto al dettaglio. Succede a Giugliano, nella frazione di Varcaturo.

I carabinieri della locale stazione preparano un blitz ad hoc all’interno del Residence Paradise in via Madonna del Pantano. L’irruzione avviene in pochi secondi e la coppia presente nell’appartamento non ha il tempo di prendere alcuna contromisura.

I due sono conviventi. Lui ha 28 anni ed è già noto alle forze dell’ordine mentre lei è una 33enne incensurata. Sono entrambi italiani. La perquisizione permette di trovare e sequestrare 12 dosi di cocaina ma anche 11 proiettili calibro 7,38 special e un proiettile calibro 7,65.

In casa anche il panetto brandizzato di 50 grammi con sopra l’etichetta “Akatsuki Hash” il nome legato al gruppo criminale Akatsuki della serie anime Naruto. Era tutto nascosto nella lavatrice.

Le indagini proseguono mentre la coppia è stata arrestata.