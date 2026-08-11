Cumana e Circum: entro metà settembre la fine dei lavori

POZZUOLI – Proseguono le attività di verifica strutturale nel Comune di Pozzuoli. Il Centro coordinamento soccorsi, attivato dal Prefetto di Napoli, Michele di Bari, continua a monitorare la situazione in stretta sinergia con Protezione Civile nazionale e regionale, i vigili del fuoco e i sindaci del territorio. Una riunione apposita sarà dedicata alle gallerie Camaldoli per la Circumflegrea (ad oggi oggetto di un rallentamento) e Monte Olibano per la Cumana (dove ora è inibito il servizio ferroviario), per le quali Eav sta procedendo nei lavori, puntando a ripristinare i servizi entro la seconda metà del mese di settembre e comunque mantenendo i servizi sostitutivi su gomma.