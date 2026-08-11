Danni al Rione Terra: inagibili Palazzo Migliaresi e Sedile dei Nobili

POZZUOLI – Nella conta dei danni provocati dall’ultimo forte sciame sismico rientra anche il Rione Terra, dove alcuni immobili sono stati danneggiati. Tra questi figurano il Palazzo Migliaresi e il Sedile dei Nobili per i quali è stata necessaria la chiusura per inagibilità. Contestualmente sono state sospese tutte le manifestazioni e gli eventi (tra cui i matrimoni) in calendario per le prossime settimane. Per il resto non si segnalano particolari danni nei due lotti dell’antica rocca dove i lavori sono terminati e che, fino a qualche settimana fa, erano stati resi disponibili per ospitare i team dell’America’s Cup.