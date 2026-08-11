Sale ancora il numero degli sfollati a Pozzuoli: sono 2.518

POZZUOLI – È salito a 2.518 il numero degli sfollati a Pozzuoli dopo la scossa di magnitudo 4.7 di venerdì 31 luglio, mentre sono 167 le ordinanze, diffide e altri provvedimenti emessi dal comune di Pozzuoli. Il nuovo bilancio conta 947 nuclei familiari evacuati o sgomberati; 2.518 persone complessivamente assistite; 2.321 persone in sistemazione autonoma; 127 persone ospitate in strutture alberghiere; 70 persone accolte al Palatrincone; 937 nuclei familiari hanno presentato richiesta per il Contributo di autonoma sistemazione (CAS), per un totale di 2.404 persone, di cui 464 over 65 e 413 persone con disabilità.