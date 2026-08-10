Poliziotti salvano un cane sulla Tangenziale

POZZUOLI – Nel corso dei servizi di vigilanza stradale sulla Tangenziale di Napoli, gli agenti della Polizia di Stato, nella serata dello scorso mercoledì 5 agosto, hanno recuperato un cane che vagava, all’interno di una piazzola di sosta, in evidente stato di agitazione, creando una situazione di potenziale pericolo per la circolazione stradale. In particolare, gli operatori della Sottosezione Polizia Stradale di Fuorigrotta, sono intervenuti tempestivamente per impedire che l’animale raggiungesse la carreggiata, mettendo a rischio la propria incolumità e quella degli utenti della strada. L’intervento ha consentito di recuperare il cane, un esemplare di razza Beagle di media taglia, che è stato posto in sicurezza assicurando l’assistenza necessaria. Nel frattempo è stata attivata, tramite il Centro Operativo Autostradale di Napoli, la procedura per l’affidamento dell’animale ad una ditta specializzata per il recupero e la custodia. Le verifiche effettuate successivamente hanno accertato che l’animale era privo di microchip identificativo, circostanza che non ha permesso di risalire al proprietario. L’intervento ha consentito di evitare un probabile incidente stradale e di mettere in sicurezza l’animale, confermando ancora una volta la costante attenzione della Polizia di Stato alla tutela della sicurezza della circolazione e alla salvaguardia della vita, anche degli animali.