Sciacallo fermato a Pozzuoli dai carabinieri

POZZUOLI – Questa notte i carabinieri della compagna di Pozzuoli sono stati impegnati in un servizio anti- sciacallaggio iniziato con il terremoto dello scorso 31 luglio. E’ passata solo mezz’ora dall’ultima scossa quando i carabinieri notano un uomo a bordo di un’utilitaria aggirarsi lentamente tra le auto in sosta, su alcune di queste c’è ancora la polvere del sisma 4.7. I militari della sezione radiomobile fermano l’uomo, che guida un’auto con una targa prova che copre parzialmente quella del mezzo, a via Artiaco. Chi guida è un 60enne carrozziere incensurato della Sanità.

L’ARRESTO – Non c’è alcun motivo per cui quell’uomo doveva essere lì. Le circostanze e il suo lavoro consigliano di iniziare la perquisizione. L’uomo a quel punto non ci sta e minaccia i carabinieri opponendo resistenza al controllo. Il 60enne viene bloccato con non poche difficoltà. Nell’auto un attrezzo multiuso, due coltelli pieghevoli, due taglierini ed anche un tira pugni. L’uomo viene arrestato per resistenza e porto abusivo di armi ed oggetti atti allo scasso.