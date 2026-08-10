Scossa nella notte, la terra torna a tremare a Pozzuoli e nei Campi Flegrei

POZZUOLI – Alle 02:27 di lunedì 10 agosto la terra ha ripreso a tremare a Pozzuoli e nei Campi Flegrei. Una scossa di magnitudo 3.0 è stata rilevata dai sensori dell’Osservatorio Vesuviano con epicentro nei pressi di via Fascione a una profondità di 3,6 km. Il sisma è stato avvertito da gran parte della popolazione. Segnalazioni sono arrivate da gran parte della città di Pozzuoli, dalle frazioni di Licola e Monterusciello e dai comuni limitrofi di Bacoli e Quarto. In tanti sono stati svegliati nel sonno da un boato che ha accompagnato la forte vibrazione.