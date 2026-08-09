Cresce ancora il numero degli sfollati a Pozzuoli: sono 2.240

POZZUOLI – Cresce ancora il numero degli sfollati a Pozzuoli che ad oggi sono 2.240. Dato aggiornato a questa mattina e destinato ancora ad aumentare, cosi come le ordinanze di sgombero che sono 123 (comprese diffide e altri provvedimenti). Il totale dei nuclei familiari evacuati o sgomberati è pari a 831, mentre 2.240 sono le persone complessivamente assistite, di cui 2.060 in sistemazione autonoma, 112 ospitate in strutture alberghiere e 68 persone accolte al Palatrincone di Monterusciello. Infine 836 nuclei familiari hanno presentato richiesta per il Contributo di autonoma sistemazione (CAS), per un totale di 2.166 persone, di cui 401 over 65 e 364 persone con disabilità.