Stretta dei carabinieri a Licola Mare: 60enne trovato con una pistola

POZZUOLI – Prosegue senza sosta l’attività di repressione contro criminalità e micro criminalità da parte dei carabinieri a Licola Mare dove l’indice di attività delittuosa si è nettamente ridotto negli ultimi tempi. Proprio nslla giornata di ieri i carabinieri della stazione di Licola hanno arrestato per detenzione illecita di armi e munizionamento un 60enne del posto, già noto alle forze dell’ordine.

L’ARRESTO – L’uomo è stato fermato durante un controllo alla circolazione stradale. Il 60enne nascondeva un grammo di cocaina. Il suo atteggiamento però non convince e i carabinieri vogliono capirci di più. La perquisizione viene estesa anche alla sua abitazione. Nascosta tra i vestiti, all’interno di un armadio, una pistola calibro 22 con matricola abrasa e filettatura alterata. Trovati anche 7 proiettili. L’arma è stata sequestrata e verrà sottoposta ad accertamenti balistici per verificare il suo eventuale utilizzo in fatti di sangue o altri delitti. Il 60enne arrestato, è ora in carcere in attesa di giudizio.