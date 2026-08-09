Avviate le operazioni di pulizia dell’Hub di via Artiaco

POZZUOLI – Il Presidente della Regione Campania Roberto Fico e l’assessora alla Protezione civile Fiorella Zabatta hanno preso parte assieme al sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni, a una riunione presso il Centro Operativo Comunale (COC) di Pozzuoli nel pomeriggio di ieri. Contestualmente, sono state avviate le attività necessarie per il ripristino dell’accessibilità dell’area ubicata tra Via Artiaco e Via Campana e per la sua sistemazione. Per l’esecuzione dell’intervento iniziale di sfalcio e pulizia è stata individuata la società in house della Regione Campania, SMA Campania S.p.A. I lavori serviranno a rendere disponibile un punto di riferimento operativo per rispondere alle esigenze della comunità. L’avvio dei primi interventi è stato reso possibile grazie alla sinergia istituzionale e l’impegno di Giunta e uffici regionali al fine di allineare e velocizzare le procedure amministrative.