Pozzuoli, il numero degli sfollati è salito a 2mila

POZZUOLI – Sono quasi 2mila le persone sfollate a seguito della scossa di magnitudo 4.7 di venerdì scorso. È il dato che emerge dal nuovo bollettino sulla crisi sismica emesso dal comune di Pozzuoli che conta in totale 125 edifici sgomberati, 729 nuclei familiari evacuati o sgomberati, 1.995 persone complessivamente assistite, 1.843 persone in sistemazione autonoma; 85 persone ospitate presso strutture alberghiere; 67 persone accolte presso il PalaTrincone. Infine sono 780 le richieste di Contributo di autonoma sistemazione (CAS), relative a 2.033 persone, di cui 376 ultrasessantacinquenni e 335 persone con disabilità.