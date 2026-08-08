Bradisismo, a Pozzuoli crollata una parte della Necropoli di via Celle – LE FOTO

POZZUOLI – Un pezzo della Necropoli di via Celle è crollato questa mattina. Si tratta, nello specifico, di una stanza al cui interno si trovavano le celle in cui venivano collocati i defunti. A cedere è stata la parte anteriore della struttura che è finta lungo la strada di accesso che porta alla collina di Cigliano, zona residenziale alla periferia di Pozzuoli. Diversi residenti sono rimasti intrappolati all’interno, in quanto si tratta dell’unica via d’accesso alle abitazioni. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che stanno lavorando per mettere in sicurezza la zona e per liberare il passaggio.

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