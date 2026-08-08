Stop alle tasse sui rifiuti e occupazione di suolo pubblico: commercianti pronti a consegnare le chiavi al comune di Pozzuoli

POZZUOLI – Sono pronti a chiudere e a consegnare le chiavi delle loro attività commerciali se il comune non sospenderà il pagamento delle tasse sui rifiuti e sull’occupazione di suolo pubblico. A Pozzuoli non c’è solo il dramma degli sfollati, arrivati a 2mila unità. Messi in ginocchio dalla grave crisi sismica ci sono anche i commercianti, che sono centinaia. Ristoranti, bar, pizzerie che da una settimana fanno i conti con incassi ridotti all’osso. “La gente ha paura di venire a Pozzuoli e noi stiamo lottando per la sopravvivenza, ancora un paio di settimane con questo deserto e saremo costretti a chiudere. Dopo il covid e la crisi di due anni fa questa è la mazzata finale” racconta Massimo Avallone, titolare di una pizzeria nei pressi del Rione Terra che lunedì insieme a decine di colleghi consegnerà le chiavi della propria attività commerciale al comune di Pozzuoli. Un segnale forte, per chiedere all’ente la sospensione delle tasse sui rifiuti e sull’occupazione di suolo pubblico. Iniziativa che è stata decisa ieri durante una nuova manifestazione organizzata dal “Comitato per l’emergenza” a cui hanno partecipato circa 600 persone, radunatesi a “Largo Palazzine”.