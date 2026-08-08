Crollo alla Montagna Spaccata, partono i lavori lungo la strada tra Pozzuoli e Quarto

QUARTO – Via libera agli interventi di messa in sicurezza del costone di via Montagna Spaccata, che lo scorso 31 luglio ha ceduto a seguito della forte scossa che ha colpito Pozzuoli e l’area dei Campi Flegrei. La decisione è stata assunta questa mattina nel corso dell’incontro svoltosi presso la Prefettura di Napoli, al quale il sindaco di Quarto Antonio Sabino ha partecipato insieme al sindaco di Pozzuoli, ai rappresentanti dell’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati, dei Vigili del Fuoco e della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio. L’area interessata dal cedimento ricade nel territorio del Comune di Pozzuoli e sarà pertanto il Comune a realizzare gli interventi di messa in sicurezza. “Ringrazio il sindaco Luigi Manzoni per la disponibilità e la tempestività con cui si è attivato, consentendo di avviare in tempi rapidissimi tutte le procedure necessarie affinché i lavori possano iniziare nel più breve tempo possibile. – ha detto Sabino – L’intervento consentirà di ripristinare le condizioni di sicurezza e di riaprire quanto prima l’importante arteria che collega Quarto a Pozzuoli, riducendo i disagi che cittadini e automobilisti stanno subendo in questi giorni. La collaborazione tra tutte le istituzioni coinvolte ha consentito di individuare rapidamente la soluzione operativa, con l’obiettivo di restituire al territorio una viabilità sicura nel minor tempo possibile.”