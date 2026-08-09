Pozzuoli, attivata assistenza alle persone fragili

POZZUOLI – Per l’assistenza alle persone in condizioni di fragilità sono attive specifiche procedure, che consentono ai servizi sanitari e sociali competenti di valutare ogni singola situazione e garantire la risposta più adeguata. I cittadini che intendano segnalare situazioni di disagio o di fragilità – fa sapere il comune di Pozzuoli – sono pertanto invitati a non assumere iniziative personali, ma ad attivare esclusivamente i canali già predisposti, affinché ogni caso possa essere correttamente preso in carico e gestito da personale qualificato.

In particolare: le persone già in carico al Servizio Sanitario Nazionale, in caso di necessità di carattere sanitario, devono contattare il 118; per le esigenze di carattere sociale e per la segnalazione di persone in condizioni di fragilità o disagio è attivo H24 il Pronto Intervento Sociale al numero 800 006 446. Presso l’Hub di accoglienza del Palatrincone sono inoltre presenti un’ambulanza, un presidio dell’ASL Napoli 2 Nord e gli assistenti sociali, incaricati di valutare le necessità delle persone accolte e di attivare, secondo le rispettive competenze, gli interventi sanitari, sociali e assistenziali necessari.