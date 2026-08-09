Avviata raccolta fondi per la popolazione colpita dal bradisismo

POZZUOLI – Prosegue la raccolta di donazioni a sostegno della popolazione colpita dagli eventi sismici nell’area dei Campi Flegrei attivata dalla Regione Campania. È possibile contribuire con un importo libero accedendo direttamente al servizio di pagamento online My Pay di Regione Campania (https://mypay.regione.campania.it/pa/public/richiestaPagamentoSpontaneo.html?codIpaEnte=R_CAMPAN&codTipo=2401 . Le risorse raccolte saranno destinate agli interventi di solidarietà e alle iniziative previste nelle aree interessate. L’andamento e i risultati della raccolta saranno monitorati e resi disponibili sul sito istituzionale della Regione Campania, al fine di assicurare la trasparenza e la piena accessibilità delle informazioni relative alle donazioni ricevute e all’impiego delle risorse.