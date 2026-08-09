Dal PD proposta per stanziare 5 milioni di euro per Pozzuoli

NAPOLI – Un contributo straordinario di 5 milioni di euro al Comune di Pozzuoli per sostenere le attività di protezione civile e di assistenza alla popolazione colpita dallo sciame sismico che ha interessato i Campi Flegrei lo scorso 31 luglio. È quanto prevede la proposta di legge regionale presentata dal Gruppo consiliare del Partito Democratico della Campania. La proposta interviene sul bilancio di previsione della Regione Campania per l’esercizio finanziario 2026 attraverso una variazione compensativa, a saldo invariato, con l’obiettivo di mettere immediatamente a disposizione del Comune di Pozzuoli risorse aggiuntive per affrontare le conseguenze dell’emergenza sismica. Si tratta di un’iniziativa che va ad aggiungersi in senso ovviamente migliorativo ai primi provvedimenti messi in campo dalla Giunta Regionale della Campania. “La Giunta regionale ha già dato una prima, importante risposta all’emergenza, stanziando tempestivamente un primo milione di euro a favore dei territori colpiti, ancora prima dell’intervento del Governo – dichiarano i consiglieri regionali del Gruppo PD – Un lavoro che va riconosciuto e valorizzato, e che la nostra proposta intende rafforzare e completare, mettendo in campo ulteriori risorse in un momento in cui ogni euro disponibile può fare la differenza per le famiglie e le comunità dei Campi Flegrei”.

LA SOLIDARIETA’ – “Di fronte a quanto sta vivendo la popolazione dei Campi Flegrei – proseguono i consiglieri dem – la politica ha il dovere di trasformare la solidarietà in atti concreti. Con questa proposta mettiamo sul tavolo cinque milioni di euro immediatamente destinabili a Pozzuoli, perché in una situazione di emergenza servono risposte rapide, responsabilità istituzionale e risorse certe”. La copertura finanziaria individuata dal provvedimento non comporta nuovi oneri per il bilancio regionale. I 5 milioni di euro vengono reperiti attraverso una corrispondente riduzione del trasferimento destinato all’autonomia contabile del Consiglio Regionale. La disponibilità viene compensata mediante l’utilizzo di una quota dell’avanzo libero del Consiglio Regionale risultante dal Rendiconto 2025, che ammonta complessivamente a oltre 24 milioni di euro, subordinatamente alla presa d’atto dell’Ufficio di Presidenza. Si tratta di risorse proprie dell’organo consiliare ed è per questo che la proposta prevede espressamente che l’operazione sia subordinata alla presa d’atto della Presidenza e dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, cui competono la valutazione e la relativa delibera in ordine all’utilizzo dell’avanzo libero, nel pieno rispetto dell’autonomia contabile e finanziaria riconosciuta al Consiglio Regionale dallo Statuto.

LA PROPOSTA – “Abbiamo scelto una strada che consente alla istituzione regionale che rappresentiamo di contribuire direttamente allo sforzo necessario in questa fase – proseguono i consiglieri regionali dem – senza determinare un euro di maggiore spesa per il bilancio della Regione Campania. Riteniamo giusto che, in una circostanza eccezionale, una parte delle risorse disponibili venga messa al servizio di una comunità che sta affrontando una situazione altrettanto eccezionale. Il nostro ringraziamento, perciò, alla presidenza del Consiglio Regionale e all’ufficio di presidenza per la solerzia con cui sta gestendo questa fase emergenziale, non ultima la predisposizione di una seduta straordinaria che di fatto sarà convocata durante il periodo di chiusura degli uffici”. La proposta nasce anche dalla necessità di individuare uno strumento legislativo immediatamente utilizzabile, considerato che l’assestamento generale al bilancio di previsione regionale per il 2026 è stato approvato recentemente, pochi giorni prima dello sciame sismico. “Su un tema come questo non possono esserci divisioni – aggiungono i consiglieri del Gruppo PD – Per questo rivolgiamo un invito sincero a tutte le forze politiche presenti in Consiglio Regionale, di maggioranza e di minoranza, a unirsi a questa iniziativa e a sostenerla insieme a noi, anche valutando la convocazione di una seduta straordinaria del Consiglio. Sappiamo che si tratta del mese di agosto e che questo comporta un impegno organizzativo non semplice, che siamo pronti ad assumerci in prima persona: ma di fronte a un’emergenza di questa portata, la responsabilità comune viene prima di ogni altra considerazione”. “Pozzuoli e l’intera area flegrea – concludono i componenti del Gruppo consiliare del Partito Democratico – non possono essere lasciate sole. La sicurezza dei cittadini, l’assistenza alle famiglie e la capacità degli enti locali di fronteggiare l’emergenza devono venire prima di tutto. Il lavoro della Giunta Regionale, avviato tempestivamente fin dalle prime ore dell’emergenza, e la nostra proposta vanno nella stessa direzione: quella di una Regione che risponde in modo unitario, condiviso e responsabile. Auspichiamo per questo una rapida e ampia condivisione della proposta da parte di tutte le forze politiche presenti in Consiglio Regionale. Su un’emergenza di questa portata non devono esserci appartenenze: occorre un’assunzione di responsabilità comune. Siamo certi che questa nostra proposta verrà unanimemente condivisa e sostenuta”.