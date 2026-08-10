Mercato Ittico all’ingrosso, dopo il crollo del tetto ipotesi spostamento

POZZUOLI – Uno dei simboli della crisi sismica che ha colpito Pozzuoli è Mercato Ittico all’ingrosso, danneggiato dalla forte scossa di magnitudo 4.7 di venerdì 31 luglio. Dopo il crollo del tetto l’edificio, che ospita anche gli uffici del Suap del comune di Pozzuoli e il centro per l’impiego, è stato interdetto per motivi di sicurezza in attesa degli interventi. Nel frattempo, però, si pensa già ad uno spostamento delle attività mercatali all’ingrosso. E quella che nelle ultime ore sta prendendo piede riguarda l’area del Mercato Ortofrutticolo all’ingrosso di viale dell’Europa Unita, individuata come eventuale nuova sede per il mercato ittico. Ipotesi al vaglio degli uffici comunali che stanno lavorando per dare una nuova casa ai grossisti del pesce fresco di Pozzuoli.