Pozzuoli, 2288 persone rimaste senza casa

POZZUOLI – È salito a 2.288 il numero degli sfollati a Pozzuoli. Numeri in aumento che includono anche 131 ordinanze, diffide e altri provvedimenti di sgombero e 852 nuclei familiari evacuati. Le persone in sistemazione autonoma sono 2.104, quelle ospitate nelle strutture alberghiere 112, mentre 72 stanno pernottando al Palatrincone di Monterusciello. Infine 867 nuclei familiari hanno presentato richiesta per il Contributo di autonoma sistemazione (CAS), per un totale di 2.166 persone, di cui 418 over 65 e 377 persone con disabilità.