Manca ancora l’acqua in alcune zone di Pozzuoli, attivate tre autobotti

POZZUOLI – Proseguono gli interventi del Servizio Ciclo Integrato delle Acque per individuare e riparare i guasti presenti sulla rete idrica cittadina. Le criticità riguardano prevalentemente la parte bassa della città, dove le squadre comunali continuano a lavorare ininterrottamente per ripristinare la regolare erogazione dell’acqua nel più breve tempo possibile. Nella giornata di oggi sono operative tre autobotti per l’approvvigionamento di acqua non potabile, posizionate nei seguenti punti: Piazza a Mare, Via Giacomo Matteotti, all’altezza del Monumento ai Caduti e Lungomare Pertini. “I cittadini che riscontrano la mancanza d’acqua sono invitati a segnalarlo alla Protezione Civile al numero 08118894400 indicando con precisione via, numero civico e piano dell’abitazione interessata, così da consentire una programmazione più efficace degli interventi.” fa sapere il comune di Pozzuoli.